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        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:58 Güncelleme: 26.08.2023 - 00:00
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        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
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        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Stanojevic, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetle mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

        Yüzlerin güldüğünü anımsatan Stanojevic, "Bugün gülmemiz gerekiyor. Güzel bir galibiyetti. Fakat daha iyi bir oyun çıkarabilirdik. Kendi stilimizi çok fazla sahaya yansıtamadık. Burada oyuncularım sonuna kadar çok büyük bir karakter sergiledi. Çok ciddi bir emek gösterdi. Elbette taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarıda tam ihtiyacımızın olduğu noktada bize çok büyük bir destek gösterdiler, motive ettiler. Galibiyet bize çok ciddi bir öz güven aşıladı." diye konuştu.

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