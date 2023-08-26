Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de öğrenci servisleri denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de öğrenci servisleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencileri taşıyacak servis araçları denetlendi.

        Seydişehir Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Hasan Ünüvar, gazetecilere, denetimlerde 96 okul servisi aracının kontrol edildiğini söyledi.

        Araçların evraklarının ve diğer ekipmanlarının kontrol edildiğini belirten Ünüvar, "Bazı araç sahiplerini araçlarında olan eksikliklerin giderilmesi için uyardık. Okulların açılmasına az bir zaman kala hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. İnşallah kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Yine en çok Ruslar geldi
        Yine en çok Ruslar geldi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cezaevindeki intiharda soruşturmanın eksik yürütüldüğü iddiası
        Cezaevindeki intiharda soruşturmanın eksik yürütüldüğü iddiası
        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından
        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:
        T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır:
        Konyaspor - Gaziantep FK: 2-0
        Konyaspor - Gaziantep FK: 2-0