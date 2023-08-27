Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı
KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 6 öğrenci mezun oldu.
Hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan 6 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.
Konya Müftüsü Ali Öge, öğrencileri tebrik ederek yetiştiren hocalara teşekkür etti.
Programa İlçe Müftüsü Adem Bebek, Kur'an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere icazet belgeleri yanında İlçe Müftülüğü tarafından para ödülü verildi.