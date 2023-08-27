Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince 15 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıtlar başladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, ilki geçen yıl düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, bu yıl düzenlenen maratonda daha çok sporseverin bir araya gelmesini beklediklerini ifade etti.

        2023 Dünya Spor Başkenti Konya'da birçok spor etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

        "Spor Konya, Online Spor, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sokakta Spor, Doğa Kampı, Spor Okulları, Parkur Konya, Bisiklet Şehri Konya ve Halk Oyunları Ligi gibi ayrı branşlarda ve programlarda çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası Konya Yarı Maratonu da bu kapsamda yürüttüğümüz, ilgiyle takip edilen ve beğenilen bir etkinliğimiz. Geçen yıl 15 Mayıs'ta 3 farklı kategoride gerçekleştirdiğimiz maratona dünyanın birçok yerinden sporsever katılmıştı. 24 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcunun yer aldığı ve toplamda 1600 yarışmacının mücadele ettiği maraton büyük heyecana sahne olmuştu. Ayrıca, kayıt ücretleri, otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olarak çalışmalarını sürdüren SOBE Vakfı'na aktarılmış ve bu kapsamda kayıt olan herkes bir SOBE gönüllüsü olmuştu. Bu yıl 15 Ekim'de yine 21 kilometre Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na 7'den 70'e tüm sporseverleri kayıt yaptırmaya davet ediyorum."

        2022 yılında 3 farklı kategoride gerçekleştirilen "Konya Yarı Maratonu" ile Konya'ya dünyanın birçok bölgesinden sporsever gelmişti.

        24 ülkeden 150 yabancı sporcunun katılım sağladığı maratonda toplam 1600 yarışmacı kıyasıya mücadele vermişti. Bu yıl 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek maraton, yine 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak.

        Uluslararası Konya Yarı Maratonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı
        Seydişehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belge aldı
        Kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı
        Kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Mahmut, kurtarılamadı
        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Seydişehir'de öğrenci servisleri denetlendi
        Seydişehir'de öğrenci servisleri denetlendi
        Cezaevindeki intiharda soruşturmanın eksik yürütüldüğü iddiası
        Cezaevindeki intiharda soruşturmanın eksik yürütüldüğü iddiası
        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Konyaspor - Gaziantep FK maçının ardından