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        Karapınar'da sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:43
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        Karapınar'da sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Halil Türkoğlu, (12) dün tarlalarına açık olan suyu kapatmaya gittiği sırada yolda sahipsiz 2 köpeğin kendisini kovalaması sonucu bisikletinden düşerek yaralandı.

        Köpeklerden kaçarken panikleyip bisikletinden düşen Türkoğlu ciddi biçimde yaralandı.

        Haliloğlu'nun vücudunun bir çok yerinden yaralandı.

        Kendi imkanlarıyla evlerine dönmeye çalışan Türkoğlu'nu babası alarak Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Buradaki tedavinin ardından taburcu olup evinde istirahate çekilen Halil Türkoğlu, AA muhabirine yaşadıklarını anlatarak, yürümekte zorlandığını söyledi.

        Yatağında konuşan Halil Türkoğlu, "Ben kuyu kapatmaya gidiyordum, tarlaya, ondan sonra iki tane sokak köpeği beni kovalamaya başladı. Ben de kaçarken yuvarlandım. Ondan sonra elim yüzüm tüm yara oldu. Köpekten kaçmak için eve zor geldim. Çok korktum hatta köpeğin biri az kalsın beni ısıracaktı. Düştükten sonra ilk önce annemi aradım sonra babamı aradım eve gelmeye çalışırken annem beni aldı ve hastaneye götürdüler." dedi.

        Çocuğun babası Yücel Türkoğlu ise yetkililere seslenerek, "Biz bu sokak köpeklerinden mağduruz, çocuklarımızı sokaklara salamıyoruz, oynayamıyorlar. Yani buradan büyük yetkililere konuşuyorum, sokak köpeklerinin bir yerde toplanması, veya bağlanması veya sahiplerinin bu şekilde bir şeylere mağdur olmaması için sokak köpeklerini bağlaması gerekiyor." diye konuştu.

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