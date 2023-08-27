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        Konya'daki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:33 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:38
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        Konya'daki trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Adana-Konya kara yolu Karapınar ilçesi yakınları Akçayazı mevkiinde Muhammet Ali Ö. (25) idaresindeki 42 ABR 095 plakalı otomobil, Konya'dan Karapınar ilçesine seyir halindeyken aynı istikamette yolun sağında seyir halinde olan Faruk K'nın (48) kullandığı 51 AAE 791 plakalı araca çarptı. Her iki araç da yoldan çıkarak şarampole düştü.

        Kazada, 42 ABR 095 plakalı aracın şoförü Muhammet Ali Ö. ve aynı araçtaki yolcu Muhammet Ali M. (24) ile 51 AAE 791 plakalı aracın sürücüsü Faruk K, araçta yolcu olarak bulunan Hatice K. (43), Nurgül K. (25), Teslime Nur K. (24), Muhammet K. (8), Mehmet Aras K. (6) kazada yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Konya ve Karapınar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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