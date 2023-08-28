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        Konya'da silah şirketi sinema sektörü için kurusıkı tüfek üretti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:11
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        Konya'da silah şirketi sinema sektörü için kurusıkı tüfek üretti
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        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da av silahı imalatı yapan firma, patentini de aldığı kurusıkı tüfekle dış ticaretteki payını artırmak istiyor.

        Av tüfeği üretimiyle öne çıkan Beyşehir ilçesi organize sanayi bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren şirket, üretiminin büyük bölümünü ihraç ediyor.

        Firma yılda 50 bine yakın av tüfeği ve kurusıkı tabanca üretimiyle ekonomiye katkı veriyor.

        Şirketin, sinema sektörü için özel ürettiği ve patentini aldığı kurusıkı tüfekler ise yapımcıların ilgisini çekiyor.

        Ses mermisi atan 18 mermi kapasiteli şarjörüyle gerçeğinden ayırt edilemeyen tüfekler, beyaz perde aksiyon sahnelerinin çekimlerinde kullanılıyor.

        Firma, sınırlı sayıda gönderdiği bu silahlarla Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

        Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ergin, AA muhabirine, 2014'te üretimine başladıkları av tüfeğini ihraç ederek ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

        Üzümlü Mahallesi'nde atölyede tüfek imalatına başladıklarına değinen Ergin, yaklaşık 8 aydır da Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını dile getirdi.

        Ergin, film sektörüne de ürün verdiklerini belirterek, "Özel harekatçıların kullandığı silah görünümünde kurusıkı tüfek ürettik. Yapımcılar tüfeğe ilgi gösterdi. Hindistan ile ABD'de Hollywood'a gönderdik." dedi.

        - "Ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermeyen bir silah"

        Şu ana kadar film yapımcılarına sipariş üzerine 150 kurusıkı tüfek gönderdiklerini ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

        "Bu kurusıkı silahlarla ihracatta payımızın artmasını düşünüyoruz. Av tüfeği grubunda zaten çok ciddi bir ihracatımız var. Bu silahı talep üzerine ürettik. Kurusıkı tüfeği ilk kez biz ürettik. Mekanizması normal silahla aynı şekilde ama insan ölümüne ve yaralanmaya sebebiyet vermeyen, sinema sektöründe kullanılan güzel bir silah."

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