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        Konya'da karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:39
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        Konya'da karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, 26 Ağustos Cumartesi günü Salli Başkaya (63) ile eşi İklime Başkaya (61) arasında Türkmen Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salli Başkaya, eşine av tüfeğiyle ateş etti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde İklime Başkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Salli Başkaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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