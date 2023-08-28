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        Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:05
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        Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı
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        KONYA (AA) - Konya'da Karatay Belediyesince yapımı tamamlanan ve Türk Kızılay'ın hizmetine sunulan, acil durumlarda 10 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek sunabilecek Karatay Aşevi açıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Hacıveyiszade Mahallesi'nde bulunan tesisin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Konya'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik öğretisiyle yoğrulmuş bir şehir olduğunu söyledi.

        Konya'nın hayrın, güzelin ve iyiliğin şehri olduğunu, Kızılay'ın da iyilik için hizmet verdiğini belirten Saygılı, "Kendimizi şöyle konumlandırıyoruz, Kızılay'ın bir kızıl elması var, arkada bir mahzun gönül bırakmadan, yüreklerde kandiller yaka yaka merhamet yürüyüşünü devam ettirmek. Bizim bir derdimiz var, gayretimiz var, tüm mahzun gönüllere cemre düşürmek ve cemre bırakmak." ifadesini kullandı.

        Aşevi'nin hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Bizler bu eylemlerimizi yaparken, gayretlerimizi, dokunmalarımızı, aldığımız kadim terbiyeden ötürü renk körü olarak yaparız. Ayrımsız ve hesapsız yaparız. Bugün Konya'mızda Karatay Belediyemizin kıymetli gayretleriyle, İl Başkanımızın organizasyonunu yaptığı bu 10 bin insanımıza hizmet verecek kapasitede aşevimizde açılış yaparken, aynı zamanda bugün bu saatlerde dünyanın 59 noktasında kriz yönetiyoruz 85 milyon ülke adına." diye konuştu.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yardımlaşmanın ve dayanışmanın muhteşem bir örneğini görmek ve yaşamak için bir araya geldiklerini, Karatay Aşevi'nin bir arada olmanın, sevgiyi paylaşmanın, merhametin ve şefkatin simge mekanı olacağını söyledi.

        Aşevi binasının 3 bin metrekare arsa üzerine inşa edildiğini, 2 bin 113 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu anlatan Kılca, şöyle konuştu:

        "Aşevimiz, günde 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunabilecek kapasitededir. 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, mutfak, yemekhane, idari bürolar ve toplantı salonuna sahip aşevimizin güncel maliyeti 31 milyon liradır."

        Törende, aşevine katkıda bulunan hayırsever iş adamı Halil İbrahim Sayar, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş da birer konuşma yaparak tesisin hayırlı olmasını diledi.

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