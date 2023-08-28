Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Ziyad S'nin (29) Konya'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ziyad S'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

        Ziyad S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı
        Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı
        Konya'da karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da karısını av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da ruhsatsız silah taşıyan 30 kişiye işlem yapıldı
        Konya'da ruhsatsız silah taşıyan 30 kişiye işlem yapıldı
        Konya'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'da silah şirketi sinema sektörü için kurusıkı tüfek üretti
        Konya'da silah şirketi sinema sektörü için kurusıkı tüfek üretti
        Beyşehir'de anız yangını
        Beyşehir'de anız yangını