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        Beyşehir'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:20
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        KONYA (AA) - Beyşehir'de Akdeniz meyve sineği zararlısı ile ilgili çalışma başlatıldı.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan teknik personel tarafından meyve ve sebze üretim alanlarında yürütülen feromen tuzak, hastalık ve zararlı kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilçede Akdeniz meyve sineği ergininin görülmüş olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Elma, ayva, şeftali gibi meyve üreticilerimizin bu zararlıya karşı mücadele yapması gerekmektedir. Üreticilerimize meyve zirai mücadelesi zamanı için bilgilendirme yapılmaktadır. Cep telefonuna bilgi mesajı gelmeyen üreticilerimiz, güncel numaralarını ilçe müdürlüğümüze kayıt ettirerek hastalık, zararlı takibi ve tarımsal destekler hakkında bilgilendirme alabilirler."

        - Anız yangını uyarısı

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yangınları konusunda vatandaşı uyardı.

        Muhtelif mahallelerde geniş bir alanda anızların yakıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yangınlar sonucu birçok üreticimizin tarımsal ürünleri zarar görebilmekte, ilgili birimlerin olası diğer yangınlara müdahale edebilmesi zorlaşmaktadır. Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması gerekmektedir. Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem, gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Anız yakmanın uzun vadede tarımsal üretime önemli derecede zararları olacaktır. Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Toprak verimliliği düşmektedir."

        - Araziye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Antalya istikametinden Konya yönüne seyir halinde olan Erhan G. idaresindeki 20 BLC 93 plakalı hafif ticari araç, Yeşildağ kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak araziye devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        - Konyalı milli tekvandocu Ali Sarı'nın mutlu günü

        Eski milli tekvandoculardan Ali Sarı yine kendisi gibi eski milli tekvandoculardan Hazer Doğanel ile dünya evine girdi.

        Beyşehir’de Kaan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimine genç çiftin ailesi, akrabaları, dünya ve Avrupa şampiyonu olan isimlerin de aralarında olduğu milli sporcu arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

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