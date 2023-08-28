Konya'da doktoru darp eden zanlı gözaltına alındı
KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.
Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.