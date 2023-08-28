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        Konya'da doktoru darp eden zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:30
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        Konya'da doktoru darp eden zanlı gözaltına alındı
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        KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.

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