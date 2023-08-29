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        Konya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:26
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        Konya'da bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.

        Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

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