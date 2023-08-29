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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:43
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde ve Karatay ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, A.K, M.A.K, Z.Ç, M.S, E.Ç. ve H.G. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. oğlu M.A.K, Z.Ç. ve H.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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