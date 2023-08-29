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        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:35
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        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
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        KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı, zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirilmişti.

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