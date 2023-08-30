Beyşehir'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Muhammed G. yönetimindeki 42 BFE 51 plakalı motosiklet, Beytepe Mahallesi'nde 42 MA 8745 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Muhammed G. (38) Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün araç plaka bilgilerinden yabancı uyruklu A.H. olduğunu belirledi.
Ekipler, A.H'yi gözaltına aldı.