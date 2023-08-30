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        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine ceza uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:40
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        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine ceza uygulanıyor
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçe merkezine giriş yapan yüksek tonajlı araçlara ceza kesiliyor.

        Yüksek tonajlı araçların trafiği olumsuz etkilemesi için Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeni bir karar alındı.

        Karara göre, yüksek tonajlı araçların ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu Amirliğine bağlı ekipler ise alınan kararın uygulanmaya başlanmasının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

        Ekipler, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine cezai işlem uygulamaya başladı.

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