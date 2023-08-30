Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt alanında düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Ferit Paşa Caddesi'nde devam eden törende, Vali Vahdettin Özkan, araçla halkı selamladı.

Yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Program, geçit töreniyle son buldu.

- Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" ile kutlandı

Afyonkarahisar'daki törende, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın ardından Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) koordinesinde 500 motosikletliyle "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" etkinliği düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda etkinliği başlatan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın MotoFest ve Motokros Şampiyonası'na (MXGP) yeniden ev sahipliği yapacağını söyledi.

Yiğitbaşı, şampiyona ile 180 ülkede 3,5 milyar izleyiciye ulaşıldığını, bundan dolayı da büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Türk bayraklı tişörtlerle katılan motosikletçiler, 20 kilometrelik parkurun ardından Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi'ne ulaştı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zafer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi.

- Karaman

Cumhuriyet Parkındaki törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösterilerini sundu.

Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.