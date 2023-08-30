Akşehir'de belediye öncülüğünde ekilen nohut hasat edildi

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi'nin Gözpınarı Mahallesi'nde ekimini gerçekleştirdiği 19 dekarlık alanda nohut hasadını gerçekleştirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gazetecilere, kira yöntemiyle ekilen arazide belediyenin tarımsal faaliyete başladığını söyledi.

Belediye mülkiyetinde bulunan arazilerin ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Akkaya, "Coğrafi anlamda bakıldığında topraklarımızın buna elverişli olduğu gayet açık. Gözpınarı Mahallesi'nde bulunan 19 bin metre kare araziden belediyemiz eliyle ilk nohut hasadımızı gerçekleştirdik. Planımız bunu bütün arazilerimiz için yapabilmektir." ifadesini kullandı.

Hasattan elde edilen gelirin sosyal yardım faaliyetlerinde değerlendirileceği bildirildi.