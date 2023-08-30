Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de belediye öncülüğünde ekilen nohut hasat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de belediye öncülüğünde ekilen nohut hasat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi'nin Gözpınarı Mahallesi'nde ekimini gerçekleştirdiği 19 dekarlık alanda nohut hasadını gerçekleştirdi.

        Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gazetecilere, kira yöntemiyle ekilen arazide belediyenin tarımsal faaliyete başladığını söyledi.

        Belediye mülkiyetinde bulunan arazilerin ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Akkaya, "Coğrafi anlamda bakıldığında topraklarımızın buna elverişli olduğu gayet açık. Gözpınarı Mahallesi'nde bulunan 19 bin metre kare araziden belediyemiz eliyle ilk nohut hasadımızı gerçekleştirdik. Planımız bunu bütün arazilerimiz için yapabilmektir." ifadesini kullandı.

        Hasattan elde edilen gelirin sosyal yardım faaliyetlerinde değerlendirileceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        Benzer Haberler

        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine...
        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine...
        Beyşehir'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Beyşehir'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Kafede silahlı kavga, güvenlik kamerasında
        Kafede silahlı kavga, güvenlik kamerasında