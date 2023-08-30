Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:27 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Konya-Aksaray kara yolu 71'inci kilometresi Kızören Mahallesi kavşağında, B.G. yönetimindeki 42 AKB 423 plakalı tır, aynı yönde giden M.Y. idaresindeki 68 HT 355 plakalı pikaba, ardından K.E. yönetimindeki 35 BJM 059 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada pikap sürücüsü M.Y. yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan S.Y, tır sürücüsü B.G ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı.

        Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Akşehir'de belediye öncülüğünde ekilen nohut hasat edildi
        Akşehir'de belediye öncülüğünde ekilen nohut hasat edildi
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine...
        Beyşehir'de çevre yolunu kullanmayan ağır tonajlı araçlarının sürücülerine...
        Beyşehir'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Beyşehir'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Konya'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı