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        Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Konya'da kampa girdi

        Özel Sporcular Down Judo Milli Takım kampı Konya'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:43 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:13
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        Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Konya'da kampa girdi
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        KONYA (AA) - Özel Sporcular Down Judo Milli Takım kampı Konya'da sürüyor.

        Özel Sporcular Federasyonu Judo Milli Takımı Antrenörü Hamza Selen, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi yardımlarıyla kampa girdiklerini belirtti.

        Cuma günü bitirecekleri kampın ardından İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için yola çıkacaklarını aktaran Selen, şöyle konuştu:

        "Avrupa şampiyonasına elemeler sonucunda 5 sporcumuzu götüreceğiz. Konya'da bu sporcuları kampa aldık. Son hazırlık kampımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı turnuvaya 8 branşta 60'a yakın sporcuyla katılacağız. Özel Sporcular Spor Federasyonuna en son eklenen branş Judo. Daha önce Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi dört erkek sporcuyla temsil ettiğimizde de sporcularımız çok başarılı olmuştu. O günden sonra biz hedeflerimizi büyük tutuyoruz." diye konuştu.

        Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası 3-10 Eylül'de İtalya'nın Padova Şehrinde yapılacak.

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