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        Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:23
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        Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Seydişehir Seyitharun Mahallesinde ikamet eden Erdinç Yaman, eklem ağrısı, kalp ağrısı ve nefes almada güçlük şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yaman'ın, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.

        Yaman, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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