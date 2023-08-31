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        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:32 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:32
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        Konya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı
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        KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Merkez Selçuklu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta borç meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaralanan Selman Özbey (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçtığı tespit edilen A.Ç, A.K.U, H.E. ve N.U'yu operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, N.U. ve A.K.U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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