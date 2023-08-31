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        Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel'den transfer açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp basın sözcüsü Mahmut Güzel, transferde önceliğin, teknik ekibin önereceği ve taraftarların seveceği bir forvet oyuncusu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:20
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        Konyaspor Basın Sözcüsü Mahmut Güzel'den transfer açıklaması:
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        KONYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp basın sözcüsü Mahmut Güzel, transferde önceliğin, teknik ekibin önereceği ve taraftarların seveceği bir forvet oyuncusu olduğunu söyledi.

        Mahmut Güzel, bir restoranda düzenlenen basın buluşmasında yaptığı açıklamada; futbol, basketbol ve akademi branşlarında en iyi seviyelere ulaşabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Transfer çalışmalarının bitmediğini dile getiren Güzel, forvet pozisyonunun öncelikleri olduğunu aktardı.

        Güzel, transfer sürecinin uzun ve meşakkatli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Önümüzdeki günlerde inşallah arayışımızın sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Transfer konusunda taraftarlarımızın heyecanlı olmasını gayet iyi anlıyoruz. Transfer sürecinde çok farklı yönler ve hassas konular olabiliyor. Hedefimiz; teknik ekibimizin önceliğinde olan, taraftarlarımızın seveceği, gol attığında tribünlerin coşacağı bir forveti Konyaspor'umuza kazandırmak. ​​​Sadece forvet arayışımız yok. Bir yandan da olası fırsat transferleri için futbol şubesindeki arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor."

        Toplantıda, Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Serhat Güler, basketbol şube sorumlusu Ali Camgöz ve altyapıdan sorumlu yönetici İsmail Yazıcı da yer aldı.

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