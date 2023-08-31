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        Konya Lisesi Konferans ve Spor Salonu tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:46 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:46
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        Konya Lisesi Konferans ve Spor Salonu tamamlandı
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını sürdürdüğü konferans ve spor salonu inşaatını tamamladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada gençler için her alanda farklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Gençlerin hizmet önceliğinde her zaman ilk sırada olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yarınımızın ışığı gençlerimize en güzel hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 buçuk asırlık eğitim hayatıyla hem Konya'da hem Türkiye'de saygın bir konumdaki tarihi Konya Lisesi bahçesinde gençlerimiz için konferans ve spor salonu yapımına başlamıştık. Konya Lisemizin konferans ve spor salonunu eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamladık. Ülkemize hizmet etmiş birçok insanı yetiştiren ve şehrin en güzel okullarından olan lisemizdeki tesisimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecek. Öğrencilerimizin hem spor yapabileceği hem de okulun eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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