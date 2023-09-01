Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan çadırı desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Beyşehir'de KOP ile küçükbaş hayvan refahı artıyor" projesi kapsamında 25 üreticiye yüzde 70 hibe destekli küçükbaş hayvan çadırı kurulumu yapıldığı belirtildi.

Üreticilerin ilkel ağıllarda yaşadıkları verim kayıplarını minimize etmek ve yoğun şekilde yaşanan kuzu kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla projenin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada,"Küçükbaş hayvan çadırlarımız 240 metrekare büyüklüktedir. Yalıtımlı malzemeden yapılan çadırlarımız, yazın sıcak kışın soğuk havayı geçirmeme özelliğine sahip." ifadesini kullandı.

- Beyşehir'de yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi

Beyşehir'de yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimde yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesti, kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkartan bir cihaza da el konuldu.