Hüyük, "Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali"ne hazırlanıyor

KONYA (AA) - Hüyük'te "Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, 15-17 Eylül'de ilçede yapılacak festivale 35 ülkeden 55 zanaatkarın katılacağını belirtti.

Festivalde unutulmaya yüz tutmuş sanatlar sergisi açılacağını aktaran Çiğdem, "Anadolu'da yapılan en kapsamlı el sanatları ve zanaatkarlar festivalinde, ustalar sanatlarını sergileyecek. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için iyi bir arşiv olacak."ifadesini kullandı.

Festivalde, 3 gün boyunca müzik ve çeşitli etkinlikler yapılacağı bildirildi.