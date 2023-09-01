Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki denetimde 241 araç sürücüsüne 530 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki denetimde 241 araç sürücüsüne 530 bin lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü, trafikte drift yaparak, yüksek sesle müzik dinleyerek ve abartı egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Ekiplerin 21-31 Ağustos'ta gerçekleştirdiği denetimlerde, modifiyeli egzoz takan 146 sürücüye, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yayını yapan 92 sürücüye 530 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Karapınar'da "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacak
        Karapınar'da "Yüzer Havuz ve Sosyal Tesis" yapılacak
        Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon çalışmaları sürüyor
        Kadınhanı Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon çalışmaları sürüyor
        Hüyük, "Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali"ne hazır...
        Hüyük, "Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali"ne hazır...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Ilgın'a 5 yıldızlı otel yapılacak
        Ilgın'a 5 yıldızlı otel yapılacak
        Konya Lisesi Konferans ve Spor Salonu tamamlandı
        Konya Lisesi Konferans ve Spor Salonu tamamlandı