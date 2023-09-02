Konya'da cezaevinde bir mahkum hafız oldu

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafız olan mahkum, belgesini aldı.

İlçe Müftülüğü Cezaevi Vaizleri Yaşar Ahmet Kaysici, Bekir Şahbaz ve İmam Hatip Fatih Göksel'in rehberliğinde hafızlığını tamamlayan mahkum için Hafızlık İcazet Merasimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, Hafızlık İcazet Belgesini takdim etti.

Yapılan duanın ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.