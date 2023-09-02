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        Jandarmadan Konya-Antalya kara yolunda trafik denetimi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:40
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        Jandarmadan Konya-Antalya kara yolunda trafik denetimi
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        KONYA (AA) - Konya-Antalya kara yolunda jandarma ekipleri, denetim ve yol kontrollerini sürdürüyor.

        Demirkapı Tüneli'nin tamamlanmasının ardından yeni kara yolunun hizmete açılmasıyla Konya ve Antalya istikametinde artış gösteren araç yoğunluğu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yol uygulamalarını artırdı.

        Sürücülerin emniyet kemeri, araçta cep telefonu kullanımı ile hatalı sollama yapıp yapmadığı havadan tespit edildi.

        Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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