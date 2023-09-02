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        AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum, Konya'da adının verildiği okulu gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:40
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum, Konya'da adının verildiği okulu gezdi
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        KONYA (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde adının verildiği liseyi ziyaret etti.

        Kurum, Karapınar'da Murat Kurum Fen Lisesi'ni gezdi, ilgililerden okul hakkında bilgi aldı.

        Murat Kurum, okulda öğrencilerin taleplerini dinledi, sosyal ve kültürel etkinlikler yapacaklarını söyledi.

        TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i telefonla arayan Kurum, kulübün okulla ilgilenmesini istedi.

        İlçenin ilk fen lisesi olan okulda laboratuvar, müzik, sanat, robotik kodlama ve yazılım atölyesi yer alıyor.

        Okula, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 64 öğrenci kayıt yaptırdı.

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