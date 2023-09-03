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        Kulu'da sağanak su basınlarına neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:35
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        Kulu'da sağanak su basınlarına neden oldu
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        KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak ilçede su baskınlarına neden oldu

        Gelen ihbarlara yetişmeye çalışan itfaiye ve KOSKİ ekipleri su biriken cadde, bodrum ve parklarda su tahliyesi yaptı.

        En çok ihbarın alındığı Ömeranlı Mahallesi'nde, ekipler su basan Ömeranlı Entegre Devlet Hastanesi'ni içindeki suyu tahliye etti.

        Oluşan sel nedeniyle Kulu-Kozanlı kara yolunda da aksamalara neden trafik akışı, yağışın durmasının ardından yeniden normale döndü.

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