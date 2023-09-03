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        Konya'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:35
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        Konya'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Havva İ. idaresindeki 42 KC 309 plakalı minibüs, Bayındır Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ, A.İ. ve M.İ, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Konya'ya sevk edilen Havva İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Yaralılardan A.İ. ve M.İ. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Araçtakilerin, yakınlarının düğünü için Beyşehir'den Konya'ya gittiği öğrenildi.

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