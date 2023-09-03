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        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide patlamamış halde bulunan askeri mühimmat fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:19
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        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde arazide patlamamış halde bulunan askeri mühimmat fünye ile patlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Karapınar'ın Acıgöl bölgesinde vatandaşların arazide bombaya benzer cisim gördükleri ihbarı üzerine Karapınar İlçe Emniyeti ekipleri alana hareket etti.

        Acıgöl'de kayalıklar arasında 1.5 metre uzunluğunda iki ağzı kapalı şekilde metal bir cisim olduğunu görüldü.

        Konu ile ilgili olarak bomba imha uzmanı ekipler bölgeye çağrıldı.

        Askeri mühimmat olduğu tespit edilen metal cisim, çevre güvenliği alınarak uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

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