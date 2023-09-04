Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde pazarlamacı ve tezgahtarlık yapan iki girişimcinin ortaklığında kurulan silah fabrikasının ihracatı her yıl artıyor.

        İş insanı Faruk Tutal, AA muhabirine, okul hayatının ardından bir süre marketlerde kasiyerlik yaptığını söyledi.

        İlçede gıda sektöründe depo ve reyon görevlerinde bulunduğunu anlatan Tutal, uzun yıllar pazarlamacılıkla uğraştıktan sonra av tüfeği üretimi yapmaya karar verdiğini ifade etti.

        Tutal, konfeksiyon mağazasında tezgahtarlık yapan arkadaşı 49 yaşındaki Süleyman Alaboğa ile sektöre girdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "İlk başta av tüfeği ve malzemelerini bayilere satıyorduk. 2013'te yurt dışına malzeme satmaya başladık. İki yıl sonra da belli bir noktaya gelince 'ürünümüzü kendimiz üretelim ve satalım' düşüncesiyle firmayı kurduk. 9 ay kadar önce de bu yeni fabrikaya taşındık. Daha iyi kaliteli malzeme yapmaya başladık. Üç yıldır da Amerika ile ticaret yapıyoruz. 2021'de 35 bin tüfek ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl da 55 bin tüfek ihracatı yapacağız."

        - İhracatta talepler her yıl artarak devam ediyor

        Üretime başladıktan sonra bazı sıkıntılar yaşamalarına rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediklerini anlatan Tutal, şunları söyledi:

        "İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir dönemler sıkıntılar da yaşadık. Şu anda 90 kişiyi istihdam ediyoruz. Yivsiz av tüfeği, yarı otomatik ve pompalı ürün üretiyoruz. Amerika'da ağırlıklı olarak şarjörlü gruplarımız revaçta. Hem fiyat olarak hem performans olarak iyi bir yere geldi. Her geçen yıl da adetleri yükselterek gidiyoruz. Şu anda tesis güvenliğine başvuru yaptık. Yıl sonuna yivli grubuna da başlayacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        Sahte oksijen maskeli dilenci! Üzerinden 1733 lira çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Aksaray'daki sel sonrası kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sür...
        Aksaray'daki sel sonrası kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sür...
        AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karapınar'da
        AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karapınar'da
        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı
        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekor...
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekor...
        Konya'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı