Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak ve Hacıibalı mahalleleri ile merkez Selçuklu ilçesindeki Selahattin Eyyubi ve Beyhekim mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen 2 ev ve 4 araçta yapılan aramada, 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.