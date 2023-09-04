Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA (AA) - Konya'da 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak ve Hacıibalı mahalleleri ile merkez Selçuklu ilçesindeki Selahattin Eyyubi ve Beyhekim mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Belirlenen 2 ev ve 4 araçta yapılan aramada, 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

        Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından 13 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!

        Benzer Haberler

        Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam edil...
        Pazarlamacı ve tezgahtarın kurduğu silah fabrikasında 90 kişi istihdam edil...
        Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
        Aksaray'daki sel sonrası kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sür...
        Aksaray'daki sel sonrası kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sür...
        AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karapınar'da
        AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Karapınar'da
        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı
        Karapınar'da bulunan patlamamış askeri mühimmat fünye ile patlatıldı
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekor...
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekor...