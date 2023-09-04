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        Karapınar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:18
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        Karapınar'dan kısa kısa
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        KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde 31 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A'nın Adalet Mahallesindeki evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

        Belirlenen adrese yapılan operasyonda 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        H.A. gözaltına alındı.

        -Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçeden ayrıldı

        Ereğli'ye atanan Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, düzenlenen törenle uğurlandı.

        Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve eşi, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve eşi, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, ilçe protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarları, kaymakamlık çalışanları katıldı.

        Belediye Başkanı Yaka, "Kişiliği ve çalışma azmi ile Karapınar'a büyük katkılarda bulunan Kaymakamımızın, yeni görev yeri Ereğli'de de başarılı bir şekilde görevini yerine getireceğine inanıyorum. Kendisine ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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