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        Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı transfer etti

        TÜMOSAN Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:25
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        Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı transfer etti
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        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun transfer görüşmesi için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalanmıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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