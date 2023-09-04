Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı transfer etti
TÜMOSAN Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Giriş: 04.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:25
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun transfer görüşmesi için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalanmıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır." ifadeleri kullanıldı.