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        Konya'daki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 22:46
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        Konya'daki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti
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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Gün (38), sevk edildiği Konya'da tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (KOSKİ) çalışan Muhammed Gün'ün cenazesinin ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

        Yabancı uyruklu A.H. yönetimindeki 42 MA 8745 plakalı minibüs, 30 Ağustos'ta Muhammed Gün'ün kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosikletle çarpışmış, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gün, Konya'ya sevk edilmişti.

        Aracı bırakarak olay yerinden kaçan A.H. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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