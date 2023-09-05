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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:15
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekiplerce yapılan aramada, aracın bagaj kısmında ve kamp malzemeleri arasında 14 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 50 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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