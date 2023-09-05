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        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:40
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        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı
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        Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Işık, Yunus Emre Mahallesi'nde karşılaştığı arkadaşı Ercan B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ercan B, Işık'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra polisi arayarak arkadaşını bıçakladığını söyleyen Ercan B, gelen ekibe teslim oldu.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Işık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Ercan B'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

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