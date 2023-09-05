Beyşehir'den kısa kısa

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi’nde şüpheli S.N'nin üzerinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi, S.N'yi gözaltına aldı.

- Beyşehir'de 56 kişiye istihdam imkanı

Beyşehir'de Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla toplum yararına program (TYP) kapsamında alacağı 56 işçi için kura çekimi düzenledi.

İşçi alımı için yapılan kura çekimi, adayların eşit ve adil bir şekilde seçilmesi amacıyla noter huzurunda sosyal medya ortamından canlı olarak gerçekleştirildi.

Kura sonucu iş sahibi olan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında geçici olarak görev yapacak adaylar sevinç yaşadı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekiminde 56 kişi belirlendi. Kurada ismi çıkanlara ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim."ifadesini kullandı.

- Beyşehir'de şap aşısı kampanyası

Beyşehir'de sonbahar dönemi şap aşısı kampanyası başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde Eylül ayı ile birlikte sonbahar şap aşılama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilçede bulunan tüm büyükbaş hayvanların bu kapsamda aşılamaya tabi tutulacağı ifade edildi.