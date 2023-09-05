Konya'da aranan 92 kişi polis operasyonuyla yakalandı
Konya'da polisin kent merkezinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 92 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde 52 ekip ve 130 personel ile aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, yağma" gibi birçok suçtan aranan, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 92 kişi yakalandı.
Bunlardan 68'i cezaevine gönderildi, 24'ü ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.