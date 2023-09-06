Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin görevinden ayrıldı

        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin görevinden ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elkin, partisinin ilçe teşkilatında, düzenlediği basın açıklamasında, gönül birliğiyle aldıkları karar sonucunda görevinden ayrıldığını belirti.

        Kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti'nin, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olduğunu aktaran Elkin, "Büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik." ifadesini kullandı.

        AK Parti davasının hizmet maratonu, bir bayrak yarışı olduğunu belirten Elkin, partisinin yüklediği misyonu görev süresi boyunca taşımaya çalıştığını ve bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Eniştesi, ablasını öldürdü: Cinayetin tek başına işlendiğine inanmıyorum
        Eniştesi, ablasını öldürdü: Cinayetin tek başına işlendiğine inanmıyorum
        Konya'da aranan 92 kişi polis operasyonuyla yakalandı
        Konya'da aranan 92 kişi polis operasyonuyla yakalandı
        Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 10 Ekim'de ka...
        Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 10 Ekim'de ka...
        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına de...
        Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına de...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı
        Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı