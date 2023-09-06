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        Seydişehir'den kısa kısa

        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:39
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Altunyaldız, AK Parti İlçe Başkanlığında Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve partililerle bir araya geldi.

        Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Altunyaldız, vatandaşın 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye teveccüh gösterdiğini belirtti.

        Altunyaldız, daha sonra ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi, yetkilerden bilgi aldı.

        - Seydişehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs verecek

        Seydişehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilere bir sefere mahsus 1000 lira burs verecek.

        Başvurular, 15 Eylül'e kadar Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Seydişehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında ilçemizden üniversiteyi ilk defa kazanan öğrencilerimiz için başlattığımız eğitim desteği ile gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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