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        Beyşehir'de işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı

        Beyşehir ilçesinde lokanta, restoran ve kafeteryalara yönelik gıda denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:39
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        Beyşehir'de işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı
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        İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol ekiplerince lokanta, restoran ve kafeterya gibi toplu tüketim yerlerinin hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu bakımından denetime tabi tutulduğu belirtildi.

        Denetimlerde ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrolleri yapılmıştır."

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