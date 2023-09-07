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        Beyşehir'deki tarihi Eşrefoğlu Camisini bir yılda 281 bin kişi ziyaret etti

        Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni bir yılda 281 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:51
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        Beyşehir'deki tarihi Eşrefoğlu Camisini bir yılda 281 bin kişi ziyaret etti
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        İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü olan tarihi mekanda, bir yıldan fazla bir süredir dijital olarak ölçüm yapıldığını belirtti.

        Eşrefoğlu Camisini ziyaret eden kişi sayısının Temmuz ayı sonu itibarıyla 281 bin olduğunu vurgulayan Kükrek, şu bilgilere yer verdi:

        "Bu, bizim gibi Anadolu'da mütevazi bir şehirdeki camiler için muhteşem bir rakam. Temmuz 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasındaki bir yıllık ziyaretçi sayımız 281 bine ulaştı. Bu konuda 12 aylık bir raporumuz var. Geçtiğimiz yılki Temmuz ayında ziyaretçi sayımız 38 bin idi, bu yıl Temmuz ayında ise bu rakam 49 bin civarına ulaşmıştır. Geçen yıla göre aynı dönemde ziyaretçi sayımız yaklaşık yüzde 30 civarında artmıştır. Bu da ayrıca çok muhteşem bir rakam. İstatistiklerimize bakıldığında, bizim ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak cumartesi ve pazar günleri gelmektedir. Bir günde 4 bin ziyaretçinin olduğu gün olmuştur."

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman da tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin birçok yönüyle dünyada ilk ve özellikleri açısından da bir turistik arz kaynağı olduğunu ifade etti.

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