Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı yapıldı

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentteki üniversitelerin güvenliğine yönelik etkin tedbirlerin alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Özkan başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı'nda, il ve ilçelerdeki yurtların kapasiteleri, öğrenci yurtlarının hazırlık durumu, yedekte kalma ihtimali olan öğrencilerin barınmaları için çözüm önerileri ele alındı.

        Özkan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, üniversiteler açılmadan önce, öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini istişare ettiklerini söyledi.

        Toplantıda öncelikli olarak mevcut durumun analizinin yapıldığını ifade eden Özkan, "İlgili birimlerimiz ve üniversitelerimizin geçmiş dönemdeki tecrübeleri masaya yatırıldı. İyileştirmeye açık alanları hep birlikte tespit ederek, fiziki altyapıyla ilgili analizler yapıldı." dedi.

        Özkan, bu doğrultuda belirlenen hedeflerin hayata geçirilebilmesi için el birliğiyle çalıştıklarını anlattı.

        Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim, öğretim ve kamu hizmetlerinden faydalanabilmesi için, güvenlik birimleriyle de analizlerin yapıldığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda güvenlik hizmetleri yurdun dört bir yanında iyileştirilirken, aynı zamanda gençlerimizin maruz kalacağı risklerin bertaraf edilmesi yönünde de stratejik düzeyde eylem planları üretilmiş durumda. Konya'da yurt kapasitemiz yeterli, öğrencilerimizin hepsini yerleştireceğiz. Geçiş döneminde belki bir iki hafta beklemeler olabilir. Ancak bununla ilgi hem özel yurtlar hem de kamu misafirhanelerini hazır hale getirdik."

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile kentteki üniversitelerin rektörleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje
        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje
        Adliyede 3'üncü kattan atlayan Afgan, ağır yaralandı
        Adliyede 3'üncü kattan atlayan Afgan, ağır yaralandı
        Otomobildeki bağlamadan 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı, sürücü tutuklandı
        Otomobildeki bağlamadan 2 bin 600 uyuşturucu hap çıktı, sürücü tutuklandı
        Beyşehir'deki tarihi Eşrefoğlu Camisini bir yılda 281 bin kişi ziyaret etti
        Beyşehir'deki tarihi Eşrefoğlu Camisini bir yılda 281 bin kişi ziyaret etti
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Beyşehir'de işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı
        Beyşehir'de işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı