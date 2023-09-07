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        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan Çankaya'nın, normal doğumun tercih edilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırladığı çalışma Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:15
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        Selçuk Üniversitesinden sağlık bilimine katkı sağlayacak proje
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        Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan Çankaya’nın hazırladığı "Fıstık Topu Kullanımının Doğum Hafızasına, Doğum Memnuniyetine, Doğum Sürecine ve Yenidoğan APGAR Skoruna Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma" adlı proje Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenme kararı aldı.

        Doç. Dr. Seyhan Çankaya'nın projesi, doğum eyleminde fıstık topu kullanımının doğum hafızası, doğum memnuniyeti, doğum süreci ve yeni doğanın sağlık durumu üzerindeki etkisinin araştırılmasını kapsayan proje ile doğum eylemine ait olumlu doğum hafızasını artırmak, pozitif doğum algısı geliştirmek, anne adaylarının doğum memnuniyetini sağlamak ve doğum sürelerini kısaltmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Seyhan Çankaya, projenin normal doğumları ebelerin yaptırdığı bir hastanenin doğum kliğinde yürütüleceğini belirtti.

        Kliniğe kabul edilen anne adaylarının, deney ve kontrol grubuna ayrılacağını ifade eden Çankaya, şunları kaydetti:

        "İlk önce fıstık topu grubuna atanan gebelere fıstık topu ile kullanılacak pozisyonlar uygulamalı olarak araştırmacılar tarafından gösterilecek ve doğum eylemi sürecinde bu pozisyonlar yaptırılacak. Kontrol grubunda bulunan gebelere ise rutin doğum eylemine yönelik ebelik bakımı dışında herhangi bir müdahale yapılmayacak. Her iki gruptaki gebeler, doğum eylemi süreci boyunca ve doğum sonrasında araştırmacılar tarafından takip edilecek ve gebeler yalnız bırakılmayacak."

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan da Çankaya'nın çalışmasının Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandığına dikkat çekerek, "Ebelik bölümümüz, güçlü bir akademik kadroya sahip. Lisans ve lisansüstü eğitimlerimizi fakültemize bağlı Selçuk Ecza Simülasyon Ünitesinde yapıyoruz. Türkiye'de sadece birkaç üniversitede bulunan merkez, birçok ulusal projeye de ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

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