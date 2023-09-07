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        Konya'da bağlama çantasının içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Konya'da yol uygulamasında durdurulan bir araçta bağlama çantasına saklanmış 2 bin 600 uyuşturucu hap bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:15
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        Konya'da bağlama çantasının içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.

        Ekipler, araçta narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, araç içerisindeki bağlama çantasına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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