Konya'da bağlama çantasının içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da yol uygulamasında durdurulan bir araçta bağlama çantasına saklanmış 2 bin 600 uyuşturucu hap bulundu.
Giriş: 07.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:15
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir girişinde yol uygulamasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.
Yapılan aramada, araç içerisindeki bağlama çantasına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.